Corriere dello Sport-Stadio: Il giro d’Italia di Dodò

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Dodò, gioia Viola”. Sottotitolo: “Lo voleva il Bayern, l’ha preso Rocco: “Forza Fiorentina”. Sommario: “Da oggi il brasiliano si allenerà a Moena E alle 17 sarà in tribuna per seguire i compagni nel test con il Trento”.

A pagina 16 leggiamo: “Roma, Firenze e Moena Il giro d’Italia di Dodò”. Sommario: “Si è tolto la mascherina solo un attimo per inviare un saluto ai tifosi: “Felice di essere qui. Forza Viola. Dalla Val di Fassa il ritorno domenica e la presentazione si farà in sede”. In taglio basso le parole di Barone: “Milenkovic? Non so se resterà”.

A pagina 17 infine c’è: “Il programma di Amrabat: “Farò più gol e più assist”.