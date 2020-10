Corriere dello Sport-Stadio: Il mai troppo amato e ora contestato!

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo il titolo: “Chiesa è della Juve”. Sottotitolo: “Federico lascia la Fiorentina. Un’operazione da 60 milioni. Callejon alla corte di Iachini. Firma anche Martinez Quarta“. A pagina 2: “Grande colpo Juve: Chiesa“. In taglio basso a pagina 3 le reazioni dei tifosi viola: “Mai (troppo) amato. Ora contestato“. A pagina 5 le parole di Callejon: “Farò felici i tifosi”. In taglio basso invece si parla degli altri acquisti dell’ultimo giorno: “Quarta “Fiorentina grazie dell’opportunità”.

0 0 vote Article Rating