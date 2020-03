Corriere dello Sport-Stadio: Il mercato della Fiorentina si muove, due opzioni per la difesa

Questa mattina sul Corriere dello Sport-Stadio, sulla Fiorentina l’apertura è per il calciomercato: “Biraschi e Goldaniga opzioni per la difesa”. Occhiello: “Prima si valuteranno i calciatori viola in prestito, ma si guarda oltre”. Sottotitolo: “La Fiorentina segue entrambi: il primo è di proprietà del Genoa, il secondo è del Sassuolo“. In taglio basso invece l’iniziativa del club viola: “Obiettivo: cinquecentomila euro”. Ovvero: “Raccolta fondi per gli ospedali: la famiglia Commisso ha donato 250 mila euro”.