Corriere dello Sport-Stadio: Il miracolo Italiano

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, questa mattina campeggia il titolo: “Troppo bello”. Occhiello: “Fiorentina oltre ogni limite: battuto il Napoli in casa (2-3)”. Sommario: “Straordinaria prova di forza dei viola contro gli azzurri in piena corsa per lo scudetto. In gol Gonzalez, Ikoné e Cabral. Sesta vittoria in trasferta Europa sempre più vicina. Gioia Italiano: “Facciamo grandi cose”.

A pagina 2 leggiamo: “Firenze si gode”. Di spalla il commento intitolato: “Il miracolo Italiano“. A pagina 3 invece c’è: “Felicità Cabral “Orgoglioso di essere viola”. A pagina 5 altre dichiarazioni: “Italiano: Che exploit. L’Europa è più vicina”. E infine troviamo: “Gonzalez: Il gol più bello proprio al Maradona”.