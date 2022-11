In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo: “Fiorisce la Viola” e pagina 10: “Extra viola senza rimorsi”. A pagina 11: “Terracciano top, Ikoné vuole lasciare il segno”, mentre a pagina 12: “Italiano: Viola il morale è alto. Serve a Genova” e in basso: “Saponara prende di mira il tecnico : «Gol e pestone»”. In taglio laterale: “Amrabat ci sarà Nico e Sottil no”.