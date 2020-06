Corriere dello Sport-Stadio: Il nodo di Commisso e l’unica via per il rilancio

A pagina 20 del Corriere dello Sport-Stadio, l’apertura è dedicata ad alcune dichiarazioni del direttore sportivo viola: “Pradè: “Fiorentina, sei tornata di moda”. E ancora: “Nessuno ci chiede di essere ceduto e non vogliamo vendere. Chiesa vuole restare? Adesso dipende da lui”. In taglio basso: “Rocco fra nuovo stadio e Franchi“. Occhiello: “Il nodo di Commisso. Un impianto all’avanguardia, unica via per il rilancio”. A pagina 21 invece c’è: “Da oggi si prova la vera Fiorentina: la tenuta di Ribery sarà decisiva“.

0 0 vote Article Rating