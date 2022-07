Corriere dello Sport-Stadio: Il parto è ormai vicino

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi c’è il titolo: “Dodò viola domani”. Sottotitolo: “Si trova a Milano: la Fiorentina prepara il contratto”. Sommario: “Ultimi dettagli da definire con lo Shakhtar per il terzino Nuovo centrale: nella lista anche Mbemba, ex Porto“.

A pagina 15 grande spazio per: “Luka-gol già fatta conoscenza”. Di spalla: “Dodò, il parto è ormai vicino”. Sommario: “È a Milano dove aspetta l’ok finale mentre sta per diventare padre”. In taglio basso infine leggiamo: “Amrabat più Mandragora, Italiano ha l’alternativa”.