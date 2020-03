Il Corriere dello Sport-Stadio presenta a pagina 25 questa apertura sulla Fiorentina: “Iachini, attacco viola piacevole rompicapo”. Sottotitolo: “Si prepara il casting delle punte per definire il modulo migliore della prima linea per la Fiorentina“. In taglio basso: “Milenkovic comanda il gruppo degli stakanovisti”. Di spalla infine: “I giocatori viola fanno gruppo a suon di hashtag”.