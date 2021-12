Corriere dello Sport-Stadio: Il Re Leone non si toglie mai

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio presente questo titolo: “Dusan alla Ronaldo“. Sottotitolo: “Guida la rimonta della Fiorentina e sale a quota 33 gol nel 2021″.

A pagina 12 apertura per: “Italiano: “Dusan ci sta con il gol”. In taglio basso: “Doppio scatto Sassuolo ma la Viola si fa in dieci”. Di spalla invece presente il commento su Vlahovic: “È il nuovo Re Leone: non si leva”.

A pagina 13 le dichiarazioni dell’allenatore: “Italiano: “Ora qui comandiamo noi. Vlahovic ha capito”. In taglio basso la moviola: “Serra che errore sul doppio giallo per Biraghi“. Infine a pagina 15 altre dichiarazioni: “Odriozola: “Viola era da vincere. I tre punti a Verona”.