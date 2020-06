Corriere dello Sport-Stadio: Il rifiuto a Commisso è diventato un reato grave

Sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi in prima pagina leggiamo questo titolo: “Pronto a segnare per la grande viola”. Le parole sono di Kouame che aggiunge: “L’attaccante vuol diventare una stella della Fiorentina: “Non mi pongo più limiti”. All’interno del giornale troviamo l’intervista integrale: “Kouame: “I miei gol per vincere con la viola”. Di spalla a pagina 11, presente un editoriale: “Stadio, il rifiuto è diventato un reato grave”.

0 0 vote Article Rating