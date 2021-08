Corriere dello Sport-Stadio: Il rilancio del West Ham

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “È una Viola argentina”. Sommario: “Quarta, Gonzalez e Pezzella i fari della squadra che ha fatto grande Batistuta. Italiano punta su di loro per regalare ai tifosi una stagione d’oro”. A pagina 19 l’apertura è per: “È una Fiorentina in salsa argentina”. Sottotitolo: “Italiano punta su Pezzella, Gonzalez e Quarta per far decollare la squadra viola che con i grandi fuoriclasse sudamericani ha fatto la storia”. In taglio basso sul mercato: “Milenkovic, il West Ham rilancia”.