Corriere dello Sport-Stadio: Il segreto dell’agenda magica

“Il risolutore”, questo il titolo del Corriere dello Sport-Stadio in riferimento alla Fiorentina. Sommario: “Saponara si candida come l’anti Roma: il fantasista viola è diventato uno degli uomini chiave per Italiano”.

A pagina 16 si legge: “Saponara, Italiano ha un’arma in più”. Sommario: “Da La Spezia a Firenze è il vero interprete del gioco del tecnico”. Di lato: “Troppi gol subiti: soluzioni in arrivo”.

In taglio basso: “Aquilani, il segreto dell’agenda magica” e “Sarà Ranieri a consegnare il trofeo Alessandro Rialti”.