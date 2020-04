Corriere dello Sport-Stadio: Il tris d’assi della Fiorentina e il virus va KO

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, presente questo titolo sulla Fiorentina: “La viola è pronta, stanno tutti bene”. E ancora: “Vlahovic, Pezzella e Cutrone, i tre colpiti da Covid-19, hanno superato i controlli e si stanno allenando”. A pagina 22 leggiamo: “Tris d’assi viola e il virus va ko”. Ovvero: “Vlahovic, Pezzella e Cutrone hanno messo in un angolo il Covid-19: negativi da 25 giorni, si allenano anche da soli per essere al top”. Di spalla: “Kouame freme: “Sogno una rete sotto al Fiesole”. In taglio basso: “Ribery campione anche col cuore”. Occhiello: “Il francese in Germania pronto a tornare”.