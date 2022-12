Corriere dello Sport-Stadio: Il vero colpo della Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, per quanto riguarda la Fiorentina, c’è questo titolo: “Il vero colpo è Castrovilli“. Sottotitolo: “Rientra dopo 249 giorni e segna subito al Lugano“. Sommario: “La Viola stende 6-1 gli svizzeri Sblocca Duncan Il 2-0 è di Ikoné Barak firma una doppietta poi Milenkovic e il numero 10 (con una magia) chiudono il conto”.

A pagina 18 si parla dell’amichevole di ieri contro il Lugano: “Fiorentina in festa è tornato Castrovilli“. E ancora: “Dopo otto mesi il centrocampista è riapparso in un clima perfetto per un atteso e felice ritorno”. In taglio basso le parole di Castrovilli: “E dopo la rete ho anche pianto”. E anche: “Era una sfida da vincere a ogni costo, non mi sono mai abbattuto”.