Corriere dello Sport-Stadio: Il viola che non vede l’ora di tornare in campo

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi leggiamo il titolo: “Caceres: “Amo Firenze, la mia fame di vittorie non è in lockdown“. Sottotitolo: “L’uruguaiano non vede l’ora di tornare in campo: “Commisso per noi è come un padre. Siamo una squadra giovane ma possiamo crescere molto. Sento nella pelle questa città”. All’interno troviamo l’intervista integrale al difensore: “Ho fame di partite e di vittorie”. In taglio basso invece c’è: “Ribery posta i video: si allena con il figlio”.