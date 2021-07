Corriere dello Sport-Stadio: Incontro per Cistana

Il Corriere dello Sport-Stadio decide di aprire stamani con le vicende di mercato che riguardano i viola e titola: “Fiorentina-Sensi: si può. Incontro per Cistana“. Sottotitolo: “L’Inter può valutare un prestito oneroso Il manager del difensore era a Firenze”. Occhiello: “Niente Amrabat, Pulgar e Castrovilli fino ad agosto: il play è una priorità”. Sommario: “Il regista può partire per 15 milioni (3 subito). Resta in piedi Savanier“. In taglio basso: “Vlahovic e Italiano, subito in scena”.