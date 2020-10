Corriere dello Sport-Stadio: Intrigo Milenkovic

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Castrovilli rinnova, intrigo Milenkovic”. Sommario: “Contratto pronto fino al 2025 per la mezzala. Ora Pradè spinge per il sì del serbo. Pressing anche su Pezzella“. A pagina 18 troviamo il titolo: “Pezzella solo la Fiorentina“. In taglio basso: “Biraghi e Castrovilli, sì. Milenkovic, nodo contratto“. Di spalla invece c’è: “Bonaventura lascia l’azzurro, è papà Jack!“.

