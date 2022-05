Corriere dello Sport-Stadio: Italiano e la linea rossa

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, ecco il titolo sulla Fiorentina: “Tra Mou e l’Europa “. Sottotitolo: “L’ordine di Italiano: battere la Roma per regalarsi uno sprint da sogno”. Sommario: “Si riparte dopo i quattro ko di fila: la certezza sono i 18 punti in più rispetto allo scorso campionato Torreira pronto a tornare titolare Primavera, oggi la finale di Coppa: la Viola sfida l’Atalanta a Venezia“.

A pagina 17 leggiamo: “Italiano e la linea rossa scontro frontale con Mou”. Sommario: “L’allenatore viola non aveva mai perso quattro gare di fila: trend da invertire La vittoria sarebbe più di una svolta”. In taglio basso c’è: “Odriozola in dubbio con la Roma”. Di spalla infine: “Coppa Italia, Caccia al poker con l’Atalanta“.