Corriere dello Sport-Stadio: Italiano e l’obbligo di cambiare squadra

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola a vuoto”. Sottotitolo: “Delude e perde 1-0 a Udine: altro turnover e niente gol da 418’”. Sommario: “Manovra lenta e troppi errori: Venuti sbaglia, Barak e Maleh non incidono Spazio per Jovic solo nel finale Italiano: “Giusto cambiare tanto la formazione” E sabato alle 15 arriva Allegri“.

A pagina 6 leggiamo: “Una viola senza gol e senza scuse”. E ancora: “Un errore di Venuti al 17’ consente a Beto di realizzare la rete decisiva Il nuovo turnover condiziona il gioco. Con l’Udinese una sola occasione”.

A pagina 7 invece ci sono le dichiarazioni di Italiano che dice: “Obbligato a cambiare squadra”. Poi aggiunge: “Tre o quattro non possono giocarne tre di fila Un ko figlio dei primi 20 minuti”. In taglio basso: “Il battibecco con Spalletti: 2 anni di daspo a due tifosi”.