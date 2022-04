Corriere dello Sport-Stadio: Italiano fa gola, Firenze in ansia

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Italiano fa gola Firenze in ansia”. Sottotitolo: “Napoli sul tecnico viola blindato da una clausola da 10 milioni”. Sommario: “Ha firmato fino al 2023 e può liberarsi solo dall’1 al 15 giugno con il risarcimento in unica rata a tutela della Fiorentina“.

A pagina 16 leggiamo: “Italiano, 10 milioni per l’exit a giugno”. Sottotitolo: “L’allenatore della Fiorentina ha una clausola esercitabile soltanto in 15 giorni: la cifra è molto alta considerando la scadenza del contratto”.

A pagina 17 invece c’è: “Firenze-Europa via Udinese“. Sottotitolo: “Una vittoria permetterebbe ai viola di sorpassare la Roma ora 5ª, prima del gran finale”. In taglio basso: “Commisso rincuora la Fiorentina“.