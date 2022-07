In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo un titolo sulla prima settimana di ritiro della Fiorentina a Moena: “Italiano senza limiti: Noi da Champions”.

A pagina 21″«Viola, io ti voglio in Champions»”. Di lato “Dodo, adesso manca soltanto l’annuncio”. In basso: “Saponara: «Questa squadra non deve proprio porsi limiti»”.