Corriere dello Sport-Stadio: Italiano si gioca l’Europa con le big

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “Torreira un guaio”. Sommario: “Niente Salernitana e Udinese per l’uruguaiano. Fiorentina senza il suo talento: tocca a Amrabat”.

A pagina 16 si legge: “Fiorentina, arriva la botta Torreira”. Sommario: “Il playmaker ha accusato una lesione all’addome. L’uruguaiano rischia di saltare tre partite (Salernitana, Udinese e Milan): ‘Forza, vincete per me’. Ora tocca ad Amrabat guidare la Viola. E si aspetta il ritorno di Bonaventura”. In taglio basso: “Terracciano, missione europea”. Sommario: “La Serie A ristabilisce le gerarchie, l’impresa passa per il portiere italiano”.

A pagina 17: “Milan, Roma e Juve: Italiano si gioca l’Europa contro le big”. Sommario: “Fuori dalla Coppa Italia, serve almeno il sesto posto. Cinque gare e un recupero. Ma occhio alla variabile Conference: una vittoria di Mourinho può cambiare le prospettive”.