Corriere dello Sport-Stadio: Italiano spinge la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo il titolo: “Noi più forti” parole pronunciate dall’allenatore. Nell’occhiello: “Italiano spinge la Fiorentina: “Prendiamoci la Conference”. Sommario: “Confronto tra il tecnico e la squadra in vista del West Ham”.

A pagina 14 apertura per: “Viola, il patto per Praga “Ora siamo più forti”. Sottotitolo: “Italiano ai viola: “Fiorentina più consapevole, andiamo a prenderci la Conference”. In taglio basso invece c’è: “La promessa a Firenze: “Ci riproveremo”.

A pagina 15 leggiamo: “Cabral e Jovic il nuovo duello”. Ovvero: “Il brasiliano evanescente fra Basilea e Inter, il serbo più presente nonostante gli errori”. In taglio basso infine un’intervista in chiave finale di Conference League: “Borja Valero: “Ci vuole l’esperienza”.