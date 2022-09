Corriere dello Sport-Stadio: Italiano tira la Riga

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, oggi leggiamo questo titolo: “La furia di Rocco”. Il presidente dichiara: “Spalletti deve portare rispetto ai tifosi della Fiorentina“. Sommario: “Commisso all’attacco: “Ho fatto bene a trattenere Amrabat e Kouame Il ritorno in Europa? È stato poco celebrato perché c’era chi parlava della mancata conferma di Torreira“.

A pagina 22, ecco tutte le dichiarazioni del numero uno viola: “Commisso “Viola, voglio patti chiari”. Altre parole: “La squadra è migliore, Viola Park in ritardo, nuovo stadio da studiare, Spalletti deve rispetto ai tifosi”.

In taglio basso l’intervista: “Starkovs: Firenze, attenta Riga non viene per turismo”. E sulla probabile formazione: “Italiano può tirare la Riga: 11 cambi rispetto alla Juve”.