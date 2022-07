In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo un titolo sull’ultimo colpo di mercato della Fiorentina, già ufficializzato dal club viola: “Pazzi di Jovic”.

A pagina 17: “Firenze, mi chiamo Luka e sono qui per vincere”. In taglio basso: “E Gollini II va già a tempo di rap”. In basso a sinistra: “V come viola. Ecco le maglie per il 2022-23”.