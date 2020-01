Corriere dello Sport-Stadio: Juan Jesus solo Firenze

Sul Corriere dello Sport-Stadio in prima pagina troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Juan Jesus solo Firenze”. Sommario: “Il brasiliano spalmerebbe il contratto per accontentare Iachini, la differenza tra offerta e domanda è ancora alta. La Fiorentina fa firmare Sottil fino al 2024 e blinda Castrovilli, chiesto da mezza Europa”. A pagina 18 leggiamo: “Tutti vogliono Castrovilli”. In taglio basso sul mercato: “Juan Jesus: Firenze. Sottil rinnova”. Altra pagina per: “Dieci giorni per provare lo scatto verso l’Europa”.