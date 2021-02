Corriere dello Sport-Stadio: Kokorin dentro subito

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, stamani troviamo questo titolo: “Kokorin dentro subito”. Sottotitolo: “La Fiorentina fatica a segnare: il russo accelera per convincere Prandelli”. A pagina 19 l’apertura è per: “A Vlahovic serve aiuto, Kokorin corre per la Viola”. Sottotitolo: “Solo il Parma ha segnato meno della Fiorentina: tutto sul serbo. Ma Dusan aspetta un partner”. Di spalla: “Ribery sprinta verso la Samp, torna Castrovilli”. In basso: “Callejon soffia sulle candeline per conquistare Firenze”.

