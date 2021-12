Corriere dello Sport-Stadio: L’1-0 della Fiorentina fatto in…casa

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo stamani questo titolo: “Euroviola”. Sottotitolo: “Vittoria a Bologna, Roma superata: la Fiorentina è quinta”. Sommario: “Grandissima prova di Gonzalez, nelle tre reti c’è il suo zampino. Italiano applaude: “Ora proviamo a restare lassù”.

A pagina 14 l’apertura è per: “Bologna aspetta. La viola passa e va”. A pagina 15: “Italiano: “Ecco le qualità nascoste della Fiorentina“. A pagina 16 invece c’è: “Gonzalez: “Adesso voglio segnare io”. Di spalla il commento: “Viola, doppia qualità che può valere l’Europa”. In taglio basso infine: “Maleh:, l’1-0 fatto in casa”. Occhiello: “Prima rete con la Fiorentina è nato a Castel San Pietro” che è in provincia di Bologna.