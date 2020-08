Corriere dello Sport-Stadio: La chiave per arrivare a Paredes

Nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo: “La Fiorentina entra in corsa per Paredes. Piace il regista argentino del Psg. I dirigenti viola cercano la chiave: prestito con obbligo di riscatto. Seguito Bellagarde (Strasburgo)”. A pagina 21 apertura sullo stesso tema: “La Fiorentina tenta il colpo Paredes“. Sottotitolo: “L’argentino non rientra più nei piani di Tuchel e potrebbe lasciare il Psg“. In taglio basso: “Vlahovic vuole spiccare il volo”.

0 0 vote Article Rating