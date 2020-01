Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina accelera per l’attaccante

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “La svolta buona“. Sommario: “Esordio di Iachini sulla panca viola “Basta prendere così tanti gol”. Commisso: “E’ arrivato il momento di farci dei regali”. Cutrone dice sì manca solo l’accordo con i Wolves“. A pagina 12 leggiamo: “La grinta di Iachini “Viola, vai veloce!”. E ancora: “Quasi 2300 tifosi, dopo 22 anni”. Di spalla sulla formazione: “Fuori Badelj, Castrovilli dietro a Dusan”. A pagina 23 apertura per: “Commisso arriva e suona la carica “Basta carbone, datemi i tre punti”. In taglio basso sul mercato: “C’è il sì di Cutrone: ora a tutta con i Wolves”. Occhiello: “Accelerata importante del club viola per l’attaccante”.