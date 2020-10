In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo: “Chiesa, oggi l’addio”. Sommario: “La Juve ha ceduto Douglas Costa al Bayern e conta di prendere Federico. Il nodo rinnovo. La Fiorentina aspetta 50 milioni e Callejon“. A pagina 21 leggiamo: “Chiesa-Juve, ci siamo. Il nodo del rinnovo“. In taglio basso: “Callejon ha già detto sì“. Di spalla: “Quarta, tutto ok. Da Iachini arriva anche Barreca”.

0 0 vote Article Rating