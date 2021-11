Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina cerca partnership per scovare nuovi talenti

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: “Nico conta i giorni, l’obiettivo è il Milan”. Sommario: “Gonzalez aspetta di essere negativo al tampone per ripartire. Pare sfumato l’incubo convocazione della nazionale argentina”.

A pagina 11 si legge: “Gonzalez, il Milan nel mirino”. Sommario: “Aspetta da un giorno all’altro l’esito negativo del tampone, solo in questo caso si allenerà con tutti”. E ancora: “La Fiorentina lo ha perso dal 24 ottobre, lunedì scadono le 3 settimane di isolamento”. In taglio basso: “Viola, Rocco e le sue consorelle”. Occhiello: “Si cercano partnership per scovare nuovi talenti”. E anche: “Sono dodici i convocati con le Nazionali”.