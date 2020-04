Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina è in mano ai ’97

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo: “Generazione Fiorentina classe ’97, formula vincente”. Sottotitolo: “Da Chiesa a Castrovilli, da Milenkovic a Dragowski: giovani ma già leader. Stessa età e un ruolo decisivo per il salto di qualità del club di Commisso“. A pagina 22 viene ripreso il tema della prima: “Viola, il futuro è in mano ai ’97”. E ancora: “Castrovilli, Milenkovic, Chiesa, Dragowski: loro dovranno fare grande la Fiorentina”. Di spalla: “Cutrone: “Per me calcio e Fiorentina”.