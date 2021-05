Nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c’è spazio anche per la Fiorentina: “Firenze è senza difesa. Incassati 54 gol: sabato arriva la Lazio, serve la svolta”. A pagina 21 si legge: “Viola, conti in rosso: l’allarme è in difesa”. Sommario: “Incassati già cinquantasette gol. Nel girone di ritorno realizzato soltanto un cleen sheet contro lo Spezia“. Di spalla: “Ribery sta bene e farà coppia con Vlahovic“. In taglio basso: “Commisso: Il Viola Park prima possibile”.