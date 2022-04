Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina gioca per Castrovilli

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Una Viola da Europa”. Sottotitolo: “Sfuma la finale di Coppa Italia: ora sei partite per il quinto posto”. Sommario: “Grandi parate di Perin. Errore di Dragowski sulla rete dell’1-0 Scossa Italiano: “Pronti allo sprint in campionato”.

A pagina 6 le dichiarazioni del tecnico: “Italiano “Fiorentina sei uscita a testa alta”. E aggiunge: “Era difficile ribaltare il risultato dell’andata, ma abbiamo fatto il possibile. Ora però dobbiamo concentrarci sul campionato”. In taglio basso invece leggiamo: “La lunga attesa di Castrovilli: la squadra gioca per lui”. Sottotitolo: “A Gaetano il sostegno di Commisso. Maleh, Duncan e Amrabat i probabili sostituti”.