Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina gioca per Vlahovic

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: “La Viola gioca per Vlahovic”. Sommario: “Obiettivo: aiutare Dusan a battere il record di CR7”.

A pagina 21 si legge: “Italiano: ‘Fiorentina fai quest’ultimo sforzo’”. Sommario: “Il tecnico (11 stagioni nell’Hellas) avverte: ‘Il Verona ci farà soffrire’”. In taglio basso: “Vlahovic e Simeone, tutto cominciò più di tre anni fa”. Sommario: “Nel 2018-19 erano in viola con Pioli e Montella in panchina, poi il club decise le gerarchie e il Cholito andò via”.