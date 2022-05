Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina guarda all’Olanda

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo dedicato al mercato: “La Fiorentina guarda all’Olanda”. Sommario: “Prende forma il mercato del club viola: piace l’esterno del Feyenoord. Torreira e Italiano punti fermi. Piatek saluta inizia la caccia al vice Cabral“.

A pagina 18, l’apertura è per: “Fiorentina quattro assi per l’Europa”. Sottotitolo: “Identità di gioco precisa, esterni finalmente decisivi, un centrocampo che se la gioca con tutti, il muro in difesa: così Italiano va all’assalto”. In taglio basso sulla formazione: “Ballottaggio fra Saponara e Ikoné“.

A pagina 19 invece leggiamo: “Il primo affare: Torreira Poi occhi su Geertruida“. E ancora sul mercato: “Odriozola rientrerà al Real, l’esterno del Feyenoord nel mirino Caccia a una punta”. Infine presente un’intervista: “Un muro viola nel nuovo Franchi hi-tech” parla il capo progettista di Arup, David Hirsch.