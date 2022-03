Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina in cerca dei gol delle ali

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “La Fiorentina cerca i gol delle sue ali”. Sommario: “Gli esterni ancora non incidono in area”.

A pagina 17 si legge: “Fiorentina in decollo, serve la forza delle ali”. Sommario: “La corsa all’Europa si gioca ormai sui dettagli: ma la Viola è solo 12ª per il contributo-gol di chi sta a lato del centravanti. È Sottil il bomber più efficace dalle fasce, ma con appena tre reti realizzate”.

In taglio basso: “Bonaventura ci sarà contro il Bologna” e “Nuovo Franchi più ricco: avrà 150 milioni”.