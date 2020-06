Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina non è all’altezza di Ribery

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “È felice solo Ribery“. Sommario: “Non bastano i lampi del francese. Pezzella-gol, rosso a Caceres. Iachini (espulso): “Troppi errori”. Chiesa ammonito, salta la Lazio“. A pagina 8 sulla partita di ieri leggiamo: “Tanto Ribery ma la Fiorentina non è all’altezza“. A pagina 9 invece c’è: “Franck è un grande ma bisogna fare gol” sono le dichiarazioni di Castrovilli. In taglio basso invece c’è: “Iachini: “Quanti errori all’inizio, poi siamo cresciuti“.

