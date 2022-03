Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina pende dalle labbra di Ancelotti

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Odriozola, decide Carlo”. Sommario: “Fiorentina al lavoro per acquistarlo definitivamente. Il giocatore non nasconde il suo amore per il club viola. L’ultima parola però spetta ad Ancelotti“.

Il tema viene ripreso all’interno: “Odriozola a Firenze un altro anno. Si può fare”. Sottotitolo: “La Fiorentina è disposta a investire per trattenere l’esterno destro. Dipende dal Real e da Ancelotti, il canale è aperto: i rapporti sono buoni”. Occhiello: “Il calciatore gradirebbe restare in Viola Ha un contratto fino al 2024 con i blancos. Si può acquistare subito o rinnovare il prestito”.