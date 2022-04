Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina prenota l’Europa

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, troviamo questo titolo: “Firenze in amore”. Sottotitolo: “Quinta perla di Torreira: la Fiorentina prenota l’Europa”. Sommario: “Al Franchi raccolti 35 punti in 16 gare. Italiano: “Subito testa alla Coppa”. Mercoledì a Torino la sfida di ritorno con i bianconeri: 0-1 da ribaltare”.

A pagina 10 leggiamo: “Torre-gol e la vi o la sale”. Sottotitolo: “Decide il quinto gol di Torreira che spinge Firenze oltre un Venezia sempre più in crisi. Castrovilli ko”. A pagina 11 invece c’è: “Italiano: “Adesso conta vincere”. In taglio basso: “Torreira: “Juve, arriviamo”.