Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina prova a stringere per Sensi

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio c’è spazio anche per la Fiorentina in prima pagina: “Rocco: Italiano ci voleva”. Occhiello. “Commisso applaude il nuovo tecnico e dà l’addio a Ribery”. A pagina 28 si legge: “Commisso: ‘Crediamo nel calcio di Italiano’. Occhiello: “Il presidente, dagli Usa, dà il benvenuto al nuovo allenatore della Fiorentina”. Di lato: “Ribery, Caceres e Borja Valero salutati su Twitter”. In taglio basso: “La Viola prova a stringere per Sensi”. Occhiello: “Il centrocampista dell’Inter in cima alla lista del tecnico”.