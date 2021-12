Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina punta su Borja Mayoral

Si parla di Fiorentina nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “Infinito Dusan”. Sommario: “Vlahovic ad ogni costo: è indispensabile nella corsa per l’Europa”.

A pagina 22 si legge: “Vlahovic, sprint di Natale. Gol, record e quinto posto”. Sommario: “Kokorin non è ancora all’altezza, la Fiorentina punta tutto sul serbo. Dusan ha 32 reti nel 2021, il primato di CR7 è di 33. La Viola per tentare l’Europa punta su Borja Mayoral”.

Di lato: “Fiorentina, c’è un nuovo partner: PlanetPay 365”. In taglio basso “Sospiro di sollievo e prudenza per Pulgar. Salta il Sassuolo, in dubbio per Verona” e “Rosati: ‘A Firenze sono davvero rinato’”.