Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina si affida ai senatori

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c’è sulla Fiorentina: “Venuti, lo sfogo”. Sottotitolo con le dichiarazioni del giocatore: “Per stare sui social servirebbe la patente di civiltà”. E ancora: “Non faccio la vittima: si è oltrepassato il limite della decenza Qualche settimana in un reparto di oncologia cambierebbe certe teste”. E in taglio basso: “Fiorentina, la Coppa è tua”. Occhiello: “Per la quarta volta di fila i baby viola vincono la Coppa Italia“.

A pagina 18 leggiamo: “Europa, la Viola si affida ai leader e ai senatori”. Sottotitolo: “Il capitano Biraghi, Torreira e Bonaventura chiamano i compagni: il destino è nei prossimi 270 minuti”. In taglio basso: “Corradini regala a Commisso una Coppa Italia storica”. Di spalla: “Centravanti titolare: Cabral davanti a Piatek“.

A pagina 19 invece c’è l’intervista a Venuti: “Per i social servirebbe la patente di civiltà”.