Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina si lancia su Dodo…Ma resta in piedi l’ipotesi Molina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, troviamo questo titolo in grande: “La Fiorentina si lancia su Dodo“. Sottotitolo: “Il brasiliano potrebbe sostituire Odriozola, che tornerà al Real Madrid. Non è l’unica soluzione: interessano anche Geertruida e Bellanova“.

A pagina 20 leggiamo: “Viola, l’idea è Dodo lo Shakhtar tratta”. E ancora: “Pretese più basse degli ucraini in caso di acquisto in unica rata”. Di spalla: “Tetto ingaggi? A 70-75 milioni”. E ancora: “I top Callejon e Piatek in uscita Ma tornano Pulgar e Kouame“.

Infine, in taglio basso, sempre sul mercato: “Ma resta in piedi l’ipotesi Molina“. Sottotitolo: “Non si molla nemmeno Bellanova appena riscattato dal Cagliari“.