Corriere dello Sport-Stadio: La Fiorentina stringe il cerchio e spunta una nuova idea

Sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo in prima pagina: “Idea Marcelino“. Occhiello: “Nuovo tecnico: la Fiorentina stringe il cerchio”. Sottotitolo: “Non solo Di Francesco e Giampaolo: avanza lo spagnolo”. A pagina 24 ecco l’approfondimento sullo stesso tema: “C’è Marcelino Commisso al bivio”. E ancora: “Spunta lo spagnolo ma Rocco per ora si concentra su stadio e centro sportivo”. In taglio basso: “Vlahovic, è l’ora della concretezza”. E anche: “Iachini: “Contro Mihajlovic ci sarà da sudare”.

