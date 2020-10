Corriere dello Sport-Stadio: La Juve svende per avere Chiesa

In prima pagina: La Juve svende per avere Chiesa. Rugani e Douglas Costa uscite necessarie. La Fiorentina chiede 60 milioni e prenota Callejon. A pagina 2 si legge: Juve, oro su Chiesa. A lato: Un destino incompiuto. A pagina 3 si legge Iachini: “E’ nostro e non ci rinuncio”. “L’attaccamento alla Fiorentina è totale, se sta bene gioca anche perchè con la Sampdoria è una partita del cavolo”. A lato: Quarta, il River da l’ok ma vuole più soldi subito.In taglio basso: Niente da fare per Ribery. Gioca Vlahovic.