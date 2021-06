Corriere dello Sport-Stadio: La lista di Burdisso

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola sudamericana: la lista di Burdisso“. A pagina 24 l’apertura è per: “Burdisso sbarca a Firenze. Ha già una lista di giovani”. Sottotitolo: “L’ex difensore di Inter e Roma subito operativo sul mercato: occhi su Pedro De La Vega e Nico De La Cruz. La Fiorentina sarà la sua prima esperienza italiana dopo quella al Boca”. Di spalla: “Ribery si allena: vuole farsi trovare pronto”. In taglio basso: “Cade il ricorso, il Viola Park non avrà più ostacoli”.