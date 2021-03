Corriere dello Sport-Stadio: La minaccia di Commisso

Nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina-Roma: “La minaccia di Rocco“. Sottotitolo: “Il presidente ha telefonato dagli Stati Uniti: finora ha sempre difeso tutti ma con questi risultati non potrà più farlo. Prandelli: ‘Serve orgoglio'”. A pagina 14 si legge: “Commisso: Sveglia o non vi difendo più”. In basso: “Vlahovic, caccia al decimo” e “Ragazze viola in casa del City per l’impresa”. Taglio laterale: “Bandiere viola sui balconi per Astori“. A pagina 15 si parla anche di calciomercato: “Rilancio per Castrovilli. Obiettivi giallorossi: non solo Vlahovic“.