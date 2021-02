Corriere dello Sport-Stadio: La nuova sfida per la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina. “Drago, la fiducia”. Sottotitolo: “La Viola ha un leader in più: carisma e parate speciali”. A pagina 21 viene ripreso il tema della prima: “Viola, un incarico a Drago. E’ la sfida per farlo restare”. E ancora: “Tante richieste: si sta affermando tra i grandi portiere della Serie A. La Fiorentina gli chiederà di fare da diga per la salvezza e nel futuro”. In taglio basso: “Dal 2001 così male solo una volta”. Di spalla: “Squadra a riposo Malcuit al lavoro sprint per la Samp”.

